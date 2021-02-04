Фото авиакомпании "Белавиа"
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" возобновляет полеты в Санкт-Петербург с 12 февраля, в Ростов-на-Дону - с 13 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика в Facebook.
"С 12 февраля летаем в Санкт-Петербург по пятницам, с 13 февраля - в Ростов-на-Дону по субботам с возвращением в Минск в воскресенье. Также мы увеличиваем количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск. Со следующей недели улететь в Москву и вернуться в Минск можно не только по понедельникам, средам и пятницам, но также по четвергам и воскресеньям", - сообщает "Белавиа".
Подробнее ознакомиться с расписанием можно на сайте авиакомпании.-0-