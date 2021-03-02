"Белавиа" возобновляет рейсы в Батуми с 30 марта

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 30 марта возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск - Батуми - Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Возобновление полетов начинается с двух рейсов в неделю. Из Минска полеты будут выполняться по вторникам и пятницам, обратный вылет из Батуми - по средам и субботам. К началу летнего сезона количество рейсов планируется увеличить до семи в неделю.

В "Белавиа" напомнили, что в соответствии с правилами, установленными в Грузии, существуют ограничения на въезд в страну. Информацию по этой теме можно посмотреть на официальном сайте авиакомпании в разделе "Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам".-0-