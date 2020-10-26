"Белавиа" выполнит первый рейс в новый аэропорт Берлина 6 ноября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый рейс "Белавиа" в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) будет выполнен 6 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

"31 октября планируют открыть новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER), а уже 6 ноября там приземлится первый самолет авиакомпании "Белавиа" (терминал №1). С этого момента мы будем летать в Берлин-Бранденбург", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас рейсы "Белавиа" из Минска выполняются в аэропорт Берлин-Шенефельд, который станет 5-м терминалом нового аэропорта.

Строительство аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта началось в 2006 году. Первоначально сдать его в эксплуатацию планировалось в 2011 году. В новом аэропорту около 4 тыс. помещений, а площадь - почти 1500 га.

Аэропорт находится в 28 километрах от центра Берлина. Добраться туда можно поездами городских электричек S-bahn.-0-