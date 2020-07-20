"Белавиа" выполнит разовый рейс в Ташкент

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 28-29 июля выполнит разовый чартерный рейс по маршруту Минск - Ташкент - Минск. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Instagram, сообщает БЕЛТА.

"С целью возврата граждан в связи с ситуацией с коронавирусом "Белавиа" выполнит рейс по маршруту Минск - Ташкент - Минск. Из Минска самолет вылетит 28 июля в 20.10. Вылет из Ташкента будет 29 июля в 03.50 (по местному времени)", - говорится в сообщении.

Билеты доступны на сайте belavia.by, в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.

По вопросам самоизоляции и карантина "Белавиа" рекомендует обращаться к компетентным службам страны прилета.-0-