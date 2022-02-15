БЕЛАЗ представил технику на выставке гражданской авиации в Москве

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. АО "ТД "БЕЛАЗ" и его официальный дилер "Автотехинмаш" приняли участие в IX Национальной выставке и форуме гражданской авиации NAIS-2022, которые прошли в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

БЕЛАЗ является традиционным участником этого международного мероприятия и ежегодно представляет полную линейку аэродромной техники на его полях. В этом году на стенде были презентованы новинки, которые уже вышли со сборочный ленты завода: аэродромный тягач для буксировки самолетов массой до 150 т, машины для буксировки багажных и контейнерных телег БЕЛАЗ-34010 и средства наземного обслуживания БЕЛАЗ-34020.

Как отметили в пресс-службе, основное преимущество данной техники - наличие полного привода с возможностью отключения переднего ведущего моста. Вся техника соответствует техническим требованиям IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-