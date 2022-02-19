19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ с 2015 года посетили более 157 тыс. промышленных туристов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В ОАО "БЕЛАЗ" прошел республиканский семинар "Промышленный туризм как ресурс развития производственной сферы". "Проведение подобного мероприятия в стенах Белорусского автомобильного завода обусловлено тем, что предприятие первым в стране запустило проект промышленного туризма "БЕЛАЗ - бренд Беларуси". Наработан богатый опыт и нам есть чем поделиться с коллегами. С 2015 года завод посетили более 157 тыс. промышленных туристов", - отметили в пресс-службе.

Гостями семинара стали специалисты в сфере промышленного туризма и туроператоры, которых провели полным маршрутом, предлагаемым для посетителей предприятия. "Участников семинара ждал приятный сюрприз, они стали первыми, кому был выдан паспорт туриста. В паспорте содержится полезная информация о нашем предприятии, данные гостя, маршрутный лист. Двум счастливчикам во врученном им документе были сделаны отметки, дающие право проехать в кабине БЕЛАЗа и попробовать себя в роли водителя карьерного самосвала на динамическом тренажере", - рассказали на заводе.

На семинаре обсуждались вопросы развития и продвижения промышленного туризма. Актуальными темами для рассмотрения стали: особенности организации производственного туризма на примере ОАО "БЕЛАЗ", музей как ресурс развития историко-культурного наследия, интернет-маркетинг как инструмент продвижения туристических услуг. Участники мероприятия обменялись опытом работы, обсудили перспективы и возможности создания совместных маршрутов.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-