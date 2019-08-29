"Белэнерго" назвало способ исключения воровства электроэнергии в садоводческих товариществах

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вынос приборов учета за границу землевладения позволит исключить воровство электроэнергии в садоводческих товариществах. Об этом сегодня на онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил начальник управления сбыта энергии ГПО "Белэнерго" Виктор Житкевич.

По его словам, в "Белэнерго" поступает огромное количество обращений председателей садоводческих товариществ оказать им содействие в выявлении хищений электроэнергии внутри СТ. "К сожалению, мы не наделены полномочиями оказывать содействие правлениям садоводческих товариществ в выявлении безучетного потребления электроэнергии, - отметил начальник управления. - Эту проблему можно решить только с помощью соответствующих специалистов, заключив с ними договоры на оказание этой услуги. А самое действенное мероприятие, которое позволяет почти на 100% исключить воровство электроэнергии внутри садоводческих товариществ - вынос приборов учета за границу землевладения (участка)".

Виктор Житкевич рассказал, что в каждом садовом домике установлен счетчик электрической энергии. Садоводческие товарищества рассчитываются с энергоснабжающей организацией как юридическое лицо по групповому прибору учета электрической энергии, который должен устанавливаться на границе балансовой принадлежности электрических сетей.

Случаи воровства электроэнергии действительно происходят, но отдельного учета не ведется. "Если суммировать показания всех счетчиков, расположенных в каждом домике садоводческого товарищества, и посмотреть, сколько зафиксировано прибором учета на вводе в товарищество, то обязательно будет дельта. И она будет большая. Дельта может складываться из потерь электрической энергии, которая обусловлена физическими процессами прохождения электрического тока по проводам линий электропередачи, в том числе неточностью показаний приборов учета электроэнергии, установленных в садовых домиках, к этому добавляется хищение внутри СТ", - пояснил он.-0-

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