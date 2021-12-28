Белгидромет: погодные условия в ближайшее время будут складываться удовлетворительно для озимых

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия в ближайшее время будут складываться удовлетворительно для озимых, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В третьей декаде декабря перезимовка озимых зерновых культур проходит в условиях пониженного температурного режима. При этом низких температур, представляющих угрозу озимым, не отмечается. В конце декабря - начале января агрометеорологические условия для озимых посевов будут складываться удовлетворительно", - сказали в Белгидромете.

По результатам наблюдений температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых в основном находится в пределах минус 1-5 градусов, местами на востоке Беларуси в наиболее холодные ночи она понижалась до минус 6-7. Для озимого рапса как наименее морозоустойчивой культуры в отдельных районах страны на возвышенных участках из-за недостаточного снежного покрова не исключена вероятность повреждений морозами.-0-