Белгидромет: радиационная обстановка в стране остается стабильной

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радиационная обстановка в Беларуси остается стабильной. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника службы - начальник отдела радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Зоя Трафимчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общий вывод, который позволили сделать измерения, отбор проб и в целом работа по радиационному мониторингу в 2021 году - радиационная обстановка на территории Беларуси остается стабильной. Уровень радиоактивного состояния атмосферного воздуха и поверхностных вод в пунктах наблюдений соответствовали установившимся многолетним значениям. А результаты измерений проб почвы свидетельствуют о стабилизации радиационной обстановки на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС", - сказала Зоя Трафимчик.

Она отметила, что в связи со строительством БелАЭС расширена сеть наблюдений. В Беларуси обеспечивается наблюдение за естественным радиационным фоном и радиационным фоном в районе АЭС сопредельных государств и собственной станции, а также состоянием радиоактивного загрязнения территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Изучаются атмосферный воздух, почва, поверхностные воды, донные отложения и подземные воды.-0-