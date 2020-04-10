Белгидромет: спад уровней воды в реках в ближайшие дни сохранится

Старое русло реки Сож у деревни Новая Гута Гомельского района. Фото из архива

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спад уровней воды в реках Беларуси в ближайшие дни сохранится, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации на 10 апреля, наблюдается спад уровней воды в реках с суточной интенсивностью 1-10 см. В Немане возле Гродно, Днепре возле Могилева, Соже возле Кричева и Славгорода уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

"В ближайшие дни спад уровней воды в реках сохранится. В Соже возле Гомеля уровень воды опустится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта, а в Днепре у Жлобина уровень воды приблизится к опасной низкой отметке", - сообщили в Белгидромете.

Температура воды в реках и водоемах - от 4,8 до 11 градусов.-0-