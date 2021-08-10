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10 августа 2021, 11:58

Белгидромет: в ближайшие дни погодные условия будут способствовать наливу зерна кукурузы

Фото из архива
Фото из архива

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие дни погодные условия будут способствовать наливу зерна кукурузы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Агрометеорологические условия для формирования урожая кукурузы на большей части территории Беларуси складываются вполне благоприятно - развитие кукурузы проходит при хорошей тепло- и влагообеспеченности. В то же время в юго-восточных и некоторых восточных районах республики сказывается недостаток влаги в почве, вызванный сохраняющимся дефицитом осадков.

По последним данным, на основных массивах в южной половине страны у кукурузы идет налив зерна - наступила молочная спелость. В северной половине республики у кукурузы продолжается формирование репродуктивных органов - отмечено цветение метелки и початка. Визуальные оценки состояния посевов преобладают хорошие. Однако в северных и восточных районах Гомельской области из-за влияния почвенной засухи наблюдается засыхание растений, состояние кукурузы на наблюдательных участках здесь плохое.

"В ближайшее время на большей территории Беларуси агрометеорологические условия будут способствовать наливу зерна кукурузы", - отметили синоптики.-0-

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