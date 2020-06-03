Белгидромет в этом году завершит переоснащение и расширение сети наблюдений

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет в этом году завершит выполнение дорожной карты по совершенствованию прогнозирования погоды. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

"Успешность любой гидрометслужбы зависит от применения современных технологий. Минприроды в этом году завершает реализацию дорожной карты по совершенствованию прогнозирования погоды на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Изложенные в документе подходы были поддержаны главой государства. Комплекс мероприятий включает как технические аспекты (модернизация и расширение сети наблюдений, переоснащение), так и работу с кадрами, потребителями", - сказал Андрей Худык.

Если до 2018 года в Беларуси работала 51 метеостанция, то к концу этого года их число достигнет 67. Кроме того, принято решение о расширении сети наблюдений в крупных городах страны, и в 2019 году в столице дополнительно установили шесть автоматических станций. "Возобновлено радиозондирование атмосферы: в Минске в районе Уручья ввели в эксплуатацию комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений. В 2020 году планируется ввод метеорологических радиолокаторов в аэропортах Гродно и Бреста. Сеть радиолокационных наблюдений в стране будет состоять из пяти локаторов, что позволит увеличить заблаговременность и точность штормовых предупреждений о неблагоприятных и опасных погодных явлениях", - отметил министр.

Основная подготовка кадров для Белгидромета проводится в БГУ. В 2018 году прошел первый набор в магистратуру. Но в связи с низкой потребностью в синоптиках (два-три специалиста в год) принято решение о подготовке кадров в зарубежных учебных заведениях. Также ежегодно проводится повышение квалификации на базе учебных заведений Росгидромета, Европейского союза и Всемирной метеорологической организации.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-