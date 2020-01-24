24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белка-летяга впервые попала на видео в Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

В середине декабря 2019 года АПБ организовала экспедицию в Городокский лесхоз, чтобы рассказать местным лесникам об особенностях жизни редкого грызуна - летяги - и вместе с ними поставить фотоловушки в наиболее вероятных местах обитания этого зверька. И он действительно попал в кадр. "На видео можно рассмотреть, как летяги передвигаются по стволу дерева и проверяют дупла. Можно понаблюдать за тем, как грызун несет корм - сережки осины, как этот интересный зверек слетает, оттолкнувшись от ствола, а на одном ролике даже оказались две летяги вместе", - рассказали в организации.

Новые свидетельства встречи с летягой АПБ получила и от лесников во время проектных информационных встреч. Сотруднику Суражского лесхоза удалось сфотографировать это осторожное животное в ранее не обследованном специалистами месте, очень глухом и труднодоступном.

Белорусские ученые и природоохранники не видели летягу после 1996 года, пока ее снова не обнаружили в 2017 году активисты АПБ. Применив новую методику, они нашли несколько участков обитания летяги, и им удалось сфотографировать этого ночного зверька.

АПБ поставила задачу найти максимальное количество таких участков и передать места их проживания под охрану лесхозам. В прошлом году было проведено несколько экспедиций в Витебском, Городокском и Шумилинском районах в рамках экологической инициативы "Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!" проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Минприроды.

"Преимущественно мы работали пока в двух лесхозах - Городокском и Суражском, - рассказал эксперт АПБ Андрей Абрамчук. - За время инициативы мы уже нашли более 80 мест обитания летяги, для большинства из которых подготовили охранные документы. Очень радует, что лесхозы охотно идут навстречу нашим предложениям по охране летяг. Только для Суражского лесхоза мы подготовили паспорта на охрану территории обитания летяги площадью более 2 тыс.га".

Весной АПБ планирует новые экспедиции в потенциальные места обитания летяг.-0-