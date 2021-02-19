"Белкартография" презентовала атлас "Дорогами воинской славы 1941-1945"

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках XХVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки сегодня РУП "Белкартография" презентовало атлас "Дорогами воинской славы 1941-1945", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Атлас "Дорогами воинской славы 1941-1945" - совместный белорусско-российский проект, созданный РУП "Белкартография" и АО "Роскартография" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В атласе представлены карты крупнейших сражений Великой Отечественной войны, имеющих важнейшее значение для истории, карты отдельных битв за города и рубежи, а также карты боевых действий партизан на оккупированных врагом территориях.

Фото Госкомимущества

"Память о тяжелых дорогах войны, которые пришлось пройти воинам-победителям, сохраняется в мемориальных комплексах, экспозициях музеев, обелисках полководцам и неизвестным героям, отдавшим жизнь за освобождение народов от фашизма. Вся эта информация представлена на современных общегеографических картах территории Беларуси и западных областей европейской части России", - отметили в пресс-службе.

Текстовое описание крупнейших мемориалов и памятников дополнено слайдами и фотографиями. Один из разделов атласа посвящен городам воинской доблести. Он наполнен описаниями событий Великой Отечественной войны, прославивших эти города.

РУП "Белкартография" создано в 1999 году. Предприятие выпускает более 700 картографических произведений, среди которых научно-справочные карты и атласы, тематические и представительские карты и атласы для госорганов управления, местных, исполнительных и распорядительных органов власти, учреждений, организаций и предприятий, карты и атласы на иностранных языках, цифровые карты.-0-