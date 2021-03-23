"Белкартография" выпустила скретч-карту Европы

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" подготовило и выпустило скретч-карту Европы, тем самым пополнив серию, в которую входит карта "Рэспубліка Беларусь" и скретч-карта мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

На карте под тонким серебристым слоем, который легко стирается, находится политическая карта Европы с указанием названий стран, столиц, крупных городов, автомобильных и железных дорог, судоходных каналов. Отдельно отмечены места расположения знаковых и необычных достопримечательностей европейских стран. Их изображения и краткие описания находятся на полях. Масштаб скретч-карты - 1:8 750 000.

В Беларуси ранее аналогичные издания не выпускались, добавили в пресс-службе.

РУП "Белкартография" создано в 1999 году. Предприятие выпускает более 700 картографических произведений, среди которых научно-справочные карты и атласы, тематические и представительские карты и атласы для госорганов управления, местных, исполнительных и распорядительных органов власти, учреждений, организаций и предприятий, карты и атласы на иностранных языках, цифровые карты.-0-