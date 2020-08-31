31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" организовал благотворительную акцию к началу нового учебного года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Сотрудники аппарата концерна, ОАО "Луч" и ООО "Лацит" группы компаний "Белвест" собрали необходимые каждому школьнику канцелярские товары и передали их благотворительной организации "Каритас" Минско-Могилевской архиепархии. Школьные принадлежности вручат ребятам из социально уязвимых категорий, проживающим в Мстиславле.

Кроме того, в Территориальный центр социального обслуживания населения в Ивацевичах отправятся текстильные, трикотажные и кожевенные материалы для организации занятий декоративно-прикладным искусством.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Эти предприятия выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-