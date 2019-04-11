11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллесбумпром" выступает за поэтапный переход от полиэтиленовой упаковки к бумажной, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна Михаил Касько, передает корреспондент БЕЛТА.

Директива №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" предусматривает поэтапный отказ от полиэтиленовой упаковки с ее замещением экологически безопасной, в том числе из стекла и бумаги. "Концерн выступает за поэтапный, частичный переход от полиэтиленовой упаковки к бумажной. Уже сегодня мы готовы предложить рынку широкий спектр бумажной тары", - сказал Михаил Касько. Предприятия активно осваивают и развивают производство различных видов упаковочной продукции, в том числе для пищевой промышленности (продуктов питания - мука, сахар), сети пунктов питания, торговой сети.

В Беларуси существует достаточное количество производителей бумажных пакетов и мешков для обеспечения упаковкой различной продукции и практически полной замены тонких полиэтиленовых пакетов. Сейчас в разработке у белорусских производителей несколько видов бумажных пакетов для упаковки продуктов на кассе.

"Нужно уделять большое внимание информированию общественности о важности и необходимости использования бумажной упаковки вместо полиэтиленовых пакетов. Бумажное сырье можно переработать несколько раз. Полиэтиленовый пакет дешевле, но его, к сожалению, можно только утилизировать, а это требует дополнительных средств", - отметил заместитель председателя концерна. Кроме того, бумажные пакеты безопасны и не наносят вреда окружающей среде.

В Беларуси сегодня активно развивается целлюлозно-бумажная отрасль. "Мощности наших заводов позволяют перерабатывать первичное сырье, которым служит низкотоварная древесина и изготовляемая из нее целлюлоза, производить рулонную продукцию. Малый и средний бизнес производит из этой рулонной продукции бумажные пакеты и прочую упаковку. Немаловажным направлением является переработка вторичных материальных ресурсов (макулатуры). Из этого сырья мы делаем лотки для яиц, крупную тару, например для упаковки холодильника, телевизора. Такую упаковку для яиц производят два предприятия концерна - ОАО "Бумажная фабрика "Спартак" (Шклов) и ОАО "Зеленоборское" (Смолевичский район)", - рассказал Михаил Касько.-0-