БелМАПО разработала программы стажировок для врачей по оказанию помощи при COVID-19

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская медицинская академия последипломного образования (БелМАПО) разработала программы стажировок на рабочем месте для врачей всех специальностей по теме "Оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Программы размещены в свободном доступе на официальном сайте академии. Там содержатся не только вопросы теоретической подготовки, но и видеоинструкции по наиболее актуальным вопросам: порядок надевания комплекта средств индивидуальной защиты, правила обработки рук, забора мазков и др.

В Белорусском государственном медицинском университете создан электронный портал для поддержки и консультирования медиков по вопросам CОVID-19. Врачи могут получить консультативную помощь от ведущих специалистов в области инфекционных болезней, анестезиологии-реаниматологии, диагностики и др.

Кроме того, на базе учреждений медицинского образования и профильных РНПЦ созданы временные дистанционные центры для электронного консультирования и видео-конференц-связи с профессорско-преподавательским составом, научными работниками и иными консультантами. Они работают круглосуточно.-0-