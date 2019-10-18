"Белнефтехим" ответил на популярные вопросы о зимнем топливе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 18 октября 2019
Минск Малооблачно +16°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:55 ЕБРР выделит на модернизацию системы энергоснабжения СЭЗ "Минск" 20 млн евро Экономика
11:53 Более 100 предприятий с зарубежным капиталом зарегистрировано с начала года в Гомельской области Регионы
11:53 Определено расписание матчей хоккейной сборной Беларуси на юношеском ЧМ-2020 Спорт
11:52 Лукашенко: пришло время активно включать молодежь в политическую жизнь страны Президент
11:48 Лукашенко высказался о разработке нового закона о госслужбе Президент
11:46 Лукашенко рассказал, каких людей надо отбирать в управленцы Президент
11:44 В Минском районе завершено расследование дела о хищении подростком ящика для пожертвований Происшествия
11:43 Лукашенко требует от госуправленцев быть ближе к людям, а не засиживаться в кабинетах Президент
11:37 Лукашенко не против экспериментов при подготовке кадров, но требует выверенных шагов Президент
11:35 Партнерство ЕБРР и Белинвестбанка позволило расширить рынки сбыта продукции отечественных предприятий Экономика
11:33 Должны приходить управленцы новой формации - Лукашенко очертил задачи перед Академией управления Президент
11:31 Лукашенко: в Беларуси за четверть века создана устойчивая модель управления Президент
11:29 "Белнефтехим" ответил на популярные вопросы о зимнем топливе Общество
11:28 Лукашенко: Академия управления при Президенте должна стать главным вузом Президент
11:24 Лукашенко о требованиях к управленцам: лидерство, подготовленность и амбициозность Президент
11:19 Легковушка сбила мотоциклиста в Бобруйске Происшествия
11:03 В Чаусах для задержания преступника применили оружие Происшествия
10:59 В "Белнефтехиме" не рекомендуют использовать зимой дополнительные присадки для дизтоплива Общество
10:58 Минчанин на кухне выращивал коноплю Происшествия
10:56 Частный сектор Гомеля до конца 2020 года обеспечат контейнерами для раздельного сбора мусора Регионы
10:53 Пациентам с брадикардией начали устанавливать новейшие кардиостимуляторы Общество
10:52 Цех по производству самогона и более 12 тыс. л браги ликвидировали в Молодечненском районе Происшествия
10:51 В Мостовском районе мужчина ограбил сестру Происшествия
10:49 "Белнефтехим" рассказал, почему летнее и зимнее дизтопливо стоит одинаково, а арктическое дороже Общество
10:47 Президент ЕОК: мы можем гордиться проведением II Европейских игр в Минске Спорт
10:37 В Госавтоинспекции назвали основные причины ДТП в зимний период Общество
10:36 В Беларуси растут продажи высокооктановых бензинов Экономика
10:36 В Беларуси насчитывается около 360 электромобилей Общество
10:33 Лукашенко посещает Академию управления при Президенте Беларуси Президент
10:24 ГАИ и "Белнефтехим" рассказали, как подготовиться к зимнему автосезону Общество
Все новости
Все новости
Общество
18 октября 2019, 11:29

"Белнефтехим" ответил на популярные вопросы о зимнем топливе

Владимир Сизов
Владимир Сизов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА ответил на популярные вопросы о зимнем топливе и качестве белорусских нефтепродуктов.

О сроках и запасах

"Нафтан" и Мозырский НПЗ перешли на производство зимнего дизельного топлива с 15 октября. Оно начало поступать на заправки страны. На АЗС "Белоруснефти" с 1 ноября будет реализовываться только зимнее дизельное топливо ДТ-З-К5. Чтобы обеспечить потребителей республики дизельным топливом в периоды резкого понижения температуры воздуха, на складах хранения нефтепродуктов до 1 декабря 2019 года будет создан необходимый запас зимнего дизтоплива.

"У нас стандартная процедура перевода белорусского рынка на использование зимнего топлива: мы выпускаем распоряжение нефтеперерабатывающим заводам, которым обязываем их перейти на производство и отгрузку на внутренний рынок только зимнего дизельного топлива с 15 октября очередного сезона. Учитывая время в пути, пока оно доходит до нефтебаз, развозится на автозаправочные станции, наше требование, что с 1 ноября должно реализовываться только зимнее топливо. Отмечу, мы говорим сейчас о системе концерна "Белнефтехим". Такие же рекомендации мы выдаем и независимым сетям автозаправочных станций", - пояснил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

На территории Беларуси рекомендуется применять зимнее дизельное топливо с 1 ноября по 31 марта.

Об арктическом дизтопливе

Дизельное топливо ДТ-З-К5, класс 2 (Арктика) с предельной температурой фильтруемости минус 32 градуса выпускается Мозырским НПЗ. У обычного зимнего топлива предельная температура фильтруемости минус 20. Кроме того, у дизтоплива 2 класса дополнительно нормируется температура помутнения - она составляет для данного вида топлива минус 22 градуса.

Если говорить о технологии производства, то при выпуске данного продукта используются немного другие компоненты и другой пакет присадок: в некоторых случаях увеличиваются присадки, чтобы достичь показателя предельной температуры фильтруемости и предельной температуры помутнения и при этом не допустить снижения смазывающих свойств топлива.

В "Белнефтехиме" подчеркивают, что белорусское арктическое топливо соответствует требованиям как белорусских стандартов, так и европейских.

"Исходя из многолетней практики реализации этого продукта, мы понимаем, каким образом реагирует потребитель на прогнозы погоды, и специально создаем необходимый запас, чтобы в период ажиотажного спроса не возникало перебоев с реализацией арктического топлива", - отметил Владимир Сизов.

Что лучше - нафтановское или мозырское топливо

Как объясняет зампред "Белнефтехима", технология по приготовлению топлива немного отличается. Например, на Мозырском НПЗ есть установки депарафинизации, которые не так давно введены в эксплуатацию. "Но в целом основная задача, которая ставится каждым НПЗ, - это получить топливо, которое соответствует требованиям к качеству, установленным стандартом. И здесь не так важна конкретная процедура приготовления, используемый фракционный состав вовлекаемых компонентов. Важно то, что на каждом нефтеперерабатывающем заводе выпускают топливо, качество которого соответствует стандарту", - пояснил Владимир Сизов. Поэтому для потребителя - автомобилиста качество топлива на двух заводах идентично.

О стандарте Евро-6

Владимир Сизов поясняет, что стандарт Евро- 6 - это комплекс требований к экологичности автомобильного транспорта, и он касается не только параметров качества топлива, но и в целом устройства двигателя, режимов его работы.

Если до принятия норм Евро-5 постепенно происходило ужесточение требований непосредственно к показателям качества топлива, то норматив Евро-6 касается требований к производителям двигателей. Никаких новых и более жестких требований к дизельному топливу и автомобильному бензину в нормативе Евро-6 не содержится. Тем не менее, технологический задел, который есть сейчас на нефтеперерабатывающих заводах Беларуси, позволит в будущем выдерживать более жесткие параметры по содержанию серы, ароматичеких углеводородов, полициклической ароматики в дизельном топливе.

О жалобах на качество белорусского дизтоплива и нехватку шин

Обращения, которые касаются застывания ДТ в топливной системе автомобилей, поступают каждый год, однако их число снижается. В зимний период - 2018/2019 было 3 обращения, в предыдущий сезон - до 10. "По каждому из них мы проводим разбирательство, топливо анализируется в аккредитованных лабораториях и у нас не было подтвержденных фактов отклонения качества топлива от установленных требований", - сказал Владимир Сизов.

Зампред "Белнефтехима" также прокомментировал, почему в зимний период постоянно возникают вопросы с наличием зимних шин отечественного производителя "Белшины". "К сожалению, многие потребители с удивлением для себя в последние дни осени вдруг открывают, что вот-вот придет зима, и ажиотажно начинают обращаться в автомагазины и АЗС, пытаясь найти шины нужного размера. Именно в этот период могут появиться проблемы с тем, что в определенный момент не оказывается нужного ассортимента, - отметил он. - Надо понимать, что по размеру шин достаточно много, по самым популярным из них мы стараемся поддерживать необходимый запас на складах и АЗС". Вместе с тем иногда резкий спрос, который возникает при переходе на зимнюю резину, превышает складские запасы.

О грязной нефти и последствиях для автомобилистов

По словам зампреда "Белнефтехима", ситуация с поступлением некачественной нефти уже благополучно разрешена с точки зрения вытеснения тех остатков сырья, которое было поставлено с отклонением от характеристик. Заводы уже давно работают на нефти, полностью соответствующей своим качествам.

"Более того, в тот период, когда Мозырский нефтеперерабатывающий завод столкнулся с необходимостью перерабатывать эту нефть (апрель-май текущего года), параметры качества топлива контролировались не менее, а даже и более жестко, чем в обычный период эксплуатации нефтеперерабатывающих заводов. И выпуск топлива, которое имело какие-то отклонения, в принципе был исключен заводами", - сказал Владимир Сизов.

Поэтому в концерне "Белнефтехим" подтверждают, что никаких беспокойств, связанных с поступлением некачественного сырья и отражением его в качестве топлива, быть не должно.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
автомобиль Белнефтехим топливо
Новости рубрики Общество
Во время онлайн-конференции В "Белнефтехиме" не рекомендуют использовать зимой дополнительные присадки для дизтоплива
Фото из архива Пациентам с брадикардией начали устанавливать новейшие кардиостимуляторы
Владимир Сизов "Белнефтехим" рассказал, почему летнее и зимнее дизтопливо стоит одинаково, а арктическое дороже
Фото из архива В Госавтоинспекции назвали основные причины ДТП в зимний период
Фото из архива В Беларуси насчитывается около 360 электромобилей
Фото из архива ГАИ и "Белнефтехим" рассказали, как подготовиться к зимнему автосезону
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Должны приходить управленцы новой формации - Лукашенко очертил задачи перед Академией управления
"Белнефтехим" ответил на популярные вопросы о зимнем топливе
Сегодня последний день онлайн-переписи населения
Партнерство ЕБРР и Белинвестбанка позволило расширить рынки сбыта продукции отечественных предприятий
Топ-новости
Лукашенко требует от госуправленцев быть ближе к людям, а не засиживаться в кабинетах
ГАИ и "Белнефтехим" рассказали, как подготовиться к зимнему автосезону
Новгородские аграрии голосуют за белорусскую технику - губернатор российского региона
Президент ЕОК: мы можем гордиться проведением II Европейских игр в Минске
Комментарий: Об изменениях спроса и цен на квартиры и ожиданиях по итогам года
Пациентам с брадикардией начали устанавливать новейшие кардиостимуляторы
Число жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 78 человек
До +20°С ожидается в Беларуси 18 октября
ФОТОФАКТ: 19-й сезон Belarus Fashion Week проходит в Минске
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": заказываем платежную карточку с индивидуальным дизайном дистанционно
Онлайн-голосование на сайте детского "Евровидения" стартует 22 ноября
"Белнефтехим" рассчитывает до конца года подписать с РФ новый баланс поставок нефти
В Канаде тысячи потребителей оставались без света из-за непогоды
Саммит ЕС утвердил договоренность о параметрах выхода Великобритании из Евросоюза
ФОТОФАКТ: Бабье лето в Гродненском районе
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.