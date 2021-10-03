Белоконев раскрыл детали законопроекта о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев в эфире СТВ раскрыл детали законопроекта о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям, сообщает БЕЛТА.

Документ будет рассмотрен на осенней сессии, которая открывается 4 октября. "Депутаты всегда настроены позитивно. Более 35 законопроектов находятся на рассмотрении. Часть из них готовы, часть находятся на согласовании. Думаю, что работа будет достаточно плодотворной на этой сессии. Будут рассмотрены изменения в Уголовный кодекс. Данная задача была поставлена 26 мая главой государства. Было предложение за призывы к санкциям против своей страны необходимо ввести ответственность", - рассказал Олег Белоконев.

Депутат уточнил, ст.361 существовала в Уголовном кодексе, но имела немного упрощенную формулировку. "В то время, когда ее писали изначально не было таких понятий, как глобальная сеть интернет, Twitter, Facebook. Мы видели, что происходило в 2020 году, начиная с 9 августа, как происходили все эти призывы. Поэтому, по первой части за призывы к свержению конституционного строя, захвату власти, призывы к террористическим актам, различного рода проявлениям, в том числе и применению ограничительных санкционных мер к самому государству, к физическим, юридическим лицам - будут наказываться лишением свободы до 6 лет. Вторая часть - в основном это призывы к иностранному государству. То есть, если какой-то человек обращается к ЕС, к какому-то другому государству и просит, чтобы ввели санкции против его страны, где он проживает - до 10 лет. И третья часть - если это осуществляется с использованием глобальной сети интернет, СМИ, с использованием своего служебного положения должностным лицом, и которое повлекло тяжкие последствия, то наказание уже становится более серьезным - с 4 до 12 лет". - констатировал он.-0-