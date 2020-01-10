Белорусам надо подать налоговые декларации за 2019 год не позже 31 марта

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 10 января 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:46 Новогодний бал в Большом театре состоится в ночь с 13 на 14 января Культура
18:43 Юбилей Музыкального театра отметят в эфире "Беларусь 3" Культура
18:34 Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории Президент
18:28 Безвизовый режим введен для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею в Минске Президент
18:13 Роман Елетнов занял 14-е место в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе Спорт
17:59 Неизвестный ограбил отделение банка в Гомельском районе Происшествия
17:51 "Белтелеком" закроет на портале самообслуживания 30-минутный бесплатный доступ к Wi-Fi Общество
17:48 Нынешние новогодние праздники привлекли в Беларусь на 10-12% больше организованных туристов Общество
17:45 LG представила линейку телевизоров, обеспечивающую 8К Ultra HD независимо от качества изображения Технологии
17:37 "Великий камень" становится стратегической платформой для белорусско-китайского сотрудничества Экономика
17:33 "Белоруснефть" запланировала на 2020 год масштабные геолого-разведочные работы Экономика
17:30 Минчанина подозревают в насилии над несовершеннолетними Происшествия
17:27 Минсвязи выпускает марку "Год Крысы" Общество
17:18 Белорусам надо подать налоговые декларации за 2019 год не позже 31 марта Общество
17:18 В Оршанском районе ГАИ остановила микроавтобус с 100 л алкоголя Происшествия
17:06 Развитие Минской области по итогам пятилетки нужно оценивать по уровню доходов населения - Турчин Регионы
17:01 Бывшая фильмобаза в Бресте продана за Br191 тыс. Регионы
16:49 Джерси Владимира Цыплакова поднимут под своды "Минск-Арены" Спорт
16:32 Обледенение самолета назвали основной версией авиакатастрофы в Казахстане В мире
16:30 Национальный аэропорт Минск снова стал самым пунктуальным в мире по версии OAG Общество
16:27 Легковушка и грузовик столкнулись под Пинском Происшествия
16:23 Житель Оршанского района выращивал дома коноплю Происшествия
16:14 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял третье место на шестом этапе "Дакара" Спорт
15:58 Правительство скорректировало планы по снижению энергоемкости ВВП к 2021 году Общество
15:46 Ветеранов войны и труда Минской области пригласят на "Рождественские встречи" 13 января Регионы
15:43 Прокуратура Чериковского района переехала в новое здание Регионы
15:36 Новое пожарное депо появится в Полоцке Регионы
15:36 Гомельчанин незаконно перевозил в авто 150 л алкоголя Происшествия
15:31 Благотворительный инклюзивный проект "Радость в подарок" стартует 13 января в Беларуси Общество
15:10 Центр безопасности МЧС откроется в этом году в Новополоцке Регионы
Все новости
Все новости
Общество
10 января 2020, 17:18

Белорусам надо подать налоговые декларации за 2019 год не позже 31 марта

Фото из архива
Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физическим лицам в этом году нужно подать налоговую декларацию по подоходному налогу за 2019-й не позднее 31 марта, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Кто обязан подавать декларацию

Налоговую декларацию обязаны представить физлица, получившие в 2019 году доходы от продажи имущества - например, двух и более автомобилей, грузового автомобиля или автобуса, а также при продаже в течение пяти лет второй (и более) квартиры, дома, дачи, гаража, земельного участка.

Кроме того, задекларировать нужно доходы от продажи доли в уставном фонде организации другому физлицу.

Рассказать налоговой нужно также о подарках, если их стоимость превышает Br6569 от всех источников в течение года. Исключение составляют доходы, полученные физлицом от близких родственников и лиц, состоящих с ним в отношениях свойства. Такие доходы не признаются объектом налогообложения независимо от полученного размера. К лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги. К лицам, состоящим в отношениях свойства, относятся близкие родственники другого супруга, в том числе умершего.

Налоговую декларацию нужно подать и тем, кто получал доходы из-за или за границей. Например, если человек работал за границей по найму, получал доходы от продажи акций или других ценных бумаг, от продажи долей в уставных фондах иностранных организаций, в виде процентов по вкладам в иностранных банках.

Другие доходы, подлежащие налогообложению, прописаны в ст. 219 Налогового кодекса.

Способы предоставления декларации

Декларацию можно подать лично, посетив налоговый орган, а также отправить ее по почте или через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам. Доступ к личному кабинету плательщика возможен с помощью учетной записи и пароля либо с помощью личного ключа электронной цифровой подписи. Подать декларацию также может уполномоченный представитель физлица либо его законный представитель.

Порядок заполнения документа прописан на сайте МНС.

Срок уплаты и ответственность

Подоходный налог, исчисленный налоговым органом, нужно уплатить в бюджет не позднее 1 июня.

При нарушении срока предоставления налоговой декларации (31 марта) размер штрафа составит от Br54 до Br270.

Если неуплаченная или не полностью уплаченная до 1 июня сумма налога превышает одну базовую величину, то придется платить штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (1 БВ - Br27). Следовательно, размер штрафа составляет от Br13,5 и более.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь налоги
Новости рубрики Общество
Фото из архива "Белтелеком" закроет на портале самообслуживания 30-минутный бесплатный доступ к Wi-Fi
Гости праздника в Беловежской пуще. Фото из архива Нынешние новогодние праздники привлекли в Беларусь на 10-12% больше организованных туристов
Фото РУП "Белпочта" Минсвязи выпускает марку "Год Крысы"
Фото из архива Национальный аэропорт Минск снова стал самым пунктуальным в мире по версии OAG
Фото из архива Правительство скорректировало планы по снижению энергоемкости ВВП к 2021 году
Павел Алексо. Фото из архива Благотворительный инклюзивный проект "Радость в подарок" стартует 13 января в Беларуси
Главное
Александр Лукашенко О гордости за народ, суверенитете и нефти - Лукашенко выступил на злобу дня на церемонии вручения премий
Лукашенко: ЕАЭС необходимо полное устранение барьеров, уточнение полномочий органов союза
Озвученные на приемах граждан вопросы должны учитываться при подготовке законопроектов - Кочанова
МАРТ разъяснил порядок расчета прироста платы за ЖКУ в 2020 году
Топ-новости
Безвизовый режим введен для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею в Минске
Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории
Посол Беларуси встретился с Папой Франциском и передал поздравления от руководства страны
Лукашенко предложил важные для дальнейшего развития ЕАЭС инициативы - эксперт
Белорусам надо подать налоговые декларации за 2019 год не позже 31 марта
Процветания и творческого роста: коллектив редакции "7 дней" поздравили с 30-летним юбилеем
"Спящая красавица Европы" - Le Figaro включила Беларусь в топ-20 туристических направлений 2020 года
Роман Елетнов занял 14-е место в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Правительство скорректировало планы по снижению энергоемкости ВВП к 2021 году
Три новых залежи нефти открыли в Речицком районе
Белорусская АЭС вошла в состав "Белэнерго"
В Беларуси готовят рекомендации по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата
ГАИ призывает водителей быть особо внимательными вблизи учреждений образования
Национальный аэропорт Минск снова стал самым пунктуальным в мире по версии OAG
Станцию минского метро "Площадь Ленина" реконструируют
Афиша выходного дня
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.