Белорусам нужно больше рекламировать свою продукцию - министр транспорта и инфраструктуры Каталонии

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам нужно усилить торговую политику и больше рекламировать свой товар. Такое мнение высказал министр транспорта и инфраструктуры Каталонии Исидре Гавин сегодня в эфире программы Новости "24 часа" на СТВ , передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская продукция очень надежная и качественная. Благодаря этому ее стали узнавать в мире. Если говорить о дизайне, то белорусские продукты очень сильно изменились в этом направлении в лучшую сторону, они модернизировались. Что нужно усилить белорусам, так это торговую политику, то есть больше рекламировать свою продукцию", - считает Исидре Гавин.

Также он сообщил, что Каталония рассматривает возможность совместного производства. "Мы хотим заключить договор о том, чтобы белорусские электробусы собирались на нашей территории. Так мы могли бы поставлять их не только на внутренний рынок, но и на рынок Португалии и других соседних стран. Наш регион, как и Беларусь, имеет много предприятий, которые производят детали для различных транспортных средств, поэтому эта перспектива реальная", - уточнил министр.

По словам Исидре Гавина, в Беларуси очень красивая природа, много национальных парков. Это может привлечь каталонцев.

В целом от страны у него сложилось хорошее впечатление. "Белорусы как народ много пострадали в истории, но благодаря своему трудолюбию и силе духа смогли построить развитую, красивую и современную страну. Я вижу крепкий и трудолюбивый народ. Белорусы - серьезные люди, которые идут на компромисс и говорят правду. Мне понравилось, как у вас в стране все организовано, у вас хорошая сфера услуг. У нас много общего, несмотря на то, что мы находимся по разные стороны Европы и европейских событий. Я вижу схожесть в развитости сельского хозяйства, промышленности, любви к природе, что дает нам возможности для сотрудничества и новых проектов", - заключил министр.-0-