Белорусам окажут поддержку в организации электроотопления жилфонда

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам за счет средств местных бюджетов будут возмещать часть расходов по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это предусмотрено проектом соответствующего указа Президента, который вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Государственную поддержку собственникам жилья окажут в размере 20% от стоимости работ, но не более 40 базовых величин. Решения будут принимать районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации районов Минска.

Под эксплуатируемым жилищным фондом понимаются одноквартирные дома, жилые помещения в блокированных домах, под работами по электроснабжению - строительство, в том числе проектирование, ответвлений от линий электропередачи до вводного устройства дома и (или) внутридомовых систем электроснабжения, приобретение электроэнергетического оборудования.

Производить выплаты предлагается однократно, в том числе в случае, когда в собственности находится несколько жилых помещений.

Сфера применения указа ограничена. Его действие не распространяется на электроснабжение жилфонда с централизованным газоснабжением (теплоснабжением) и (или) расположенном в зонах с правом на отселение и последующего отселения, где среднегодовая эффективная доза облучения может превысить 1 и 5 м3в в год соответственно.

Также возмещение не предусмотрено при принятии местной властью решения о переводе жилья с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное при оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов, гражданам, которые на проектирование и строительство уличных распределительных газопроводов, газопроводов-вводов привлекали бюджетные средства и льготные кредиты.

В обосновании проекта отмечается, что ориентировочные затраты собственников на выполнение работ по электроснабжению составят около Br5 тыс. Прогнозируется, что перейдут на электричество для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи в 2020 году около 500, в 2021 и 2022 годах - 1 тыс. домов. Расходы местных бюджетов с учетом возмещения затрат оцениваются в Br500 тыс.

Документ разработан в развитие поручений Президента, данных при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Также на обсуждение вынесены проекты постановлений Совета Министров, определяющие порядки возмещения расходов гражданам по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда и расчета размера частичного возмещения средств при подключении новых потребителей природного газа.

Организатором обсуждений выступает Министерство энергетики Беларуси. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме до 2 декабря.-0-