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16 октября 2019, 21:33

Белоруска Ванесса Морская представит Нигерию на "Мисс мира Plus Size"

Ванесса Морская. Фото организаторов проекта
Ванесса Морская. Фото организаторов проекта

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участница проекта "Мисс Беларусь Plus Size" Ванесса Морская представит Нигерию на международном конкурсе красоты "Мисс мира Plus Size", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь проекта "Мисс Беларусь Plus Size" Анна Мирочник.

Нигерия на конкурсе будет представлена впервые. Участие белоруски и ее подготовку к конкурсу поддержат белорусские бренды и дизайнеры. Шить платье для финального выхода будет дизайнер Наталья Ляховец. Национальный костюм предоставит нигерийская сторона.

Ванессе 23 года. Она родилась в интернациональной семье: ее мама белоруска, папа родом из Нигерии.Сейчас девушка работает организатором и ведущей мероприятий, ведет блог.

Ванесса Морская стала одной из 20 конкурсанток проекта "Мисс Беларусь Plus Size", которых выбрало жюри из 146 анкет. Затем участница прошла в полуфинал и должна была побороться за место в топ-5, но приняла решение представить Нигерию.

Имена пятерки от Беларуси организаторы объявят 17 октября. Девушки отправятся 5-10 ноября в Киев на "Мисс мира Plus Size". Если победит Ванесса или представительница белорусской команды, в 2020 году этот международный конкурс может состояться в Минске.-0-

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