Белоруски стали позже рожать первого ребенка

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси наблюдается тенденция увеличения среднего возраста женщин при рождении первого ребенка. Такая информация содержится в статистическом обзоре ко Дню матери на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

Так, средний возраст женщин при рождении ребенка увеличился с 27,3 года в 2010-м до 29,4 в 2018-м. Также повысился возраст женщин при рождении первенца - с 24,9 года до 26,7.

Около 36 тыс. женщин в прошлом году впервые стали мамами. Родили второго ребенка 37 тыс. белорусок, третьего - 14,5 тыс., четвертого и более - 5,7 тыс. За год у более чем тысячи родилась двойня, у 13 - тройня.

Растет и число новорожденных у женщин в возрасте 40-44 лет. У матерей этой возрастной группы родились 2,2 тыс. детей, что в 1,8 раза больше, чем было в 2010 году. Свыше половины этих детей - третьи и последующие в семье.

Многие женщины успешно совмещают работу, семью и воспитание детей: в 2018 году среди занятых в экономике женщин 45% имели детей младше 18 лет.

Всего в стране на начало текущего года проживали более 5 млн женщин, или около 53% от общей численности населения, из них около 4 млн - жительницы городов и поселков городского типа. Средний возраст белорусок - 43 года.-0-