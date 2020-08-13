"Белоруснефть": любые проблемы должны решаться сообща и по-деловому

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Любые проблемы должны решаться сообща и по-деловому. Об этом шла речь в подразделениях компании "Белоруснефть", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Руководители обособленных подразделений "Белоруснефти" провели информационные встречи с трудовыми коллективами. "Во время встреч отмечалось, что любые трудности и проблемы в компании решают методом конструктивного диалога, без ненужных эмоций и шума, сообща и по-деловому. Так было принято с момента основания "Белоруснефти" и заложено в ее корпоративную философию", - рассказали в компании.

Один из недавних примеров - внеплановая ситуация в связи с коронавирусной инфекцией. Из-за закрытия границ в России сотрудники предприятия остались на территории соседнего государства. "Перевахтовки затормозились, но люди проявили настоящий патриотизм и трудились с полной самоотдачей. Они не только выстояли, отработав вахту, затянувшуюся на долгие месяцы, но и ставили новые производственные рекорды. В то же время руководство компании не оставило работников один на один с проблемами. Чтобы обеспечить смену вахт и выполнить обязательства перед заказчиками в Сибири, вопрос решался на правительственном уровне", - отметили в пресс-службе.

Специалистам, которые остались в Беларуси, помогли временно трудоустроиться в обособленные подразделения и дочерние предприятия "Белоруснефти". Некоторым предлагали взять трудовой отпуск вне графика, по заявлениям работников выдавали часть авансовой зарплаты, предоставляли бесплатные путевки в санаторий "Солнечный берег".

Сегодня все коллективы работают без нареканий, как единый механизм швейцарских часов, сказали на предприятии. "Эта сплоченность и командная работа отмечены руководителями подразделений, за что они искренне благодарили людей. Говорили также о достижениях, с которыми белорусские нефтяники подходят к своему профессиональному празднику", - сказали в "Белоруснефти".

Конструктивный разговор в деловом русле прошел в НГДУ "Речицанефть". Директор Сергей Ласица пообщался со специалистами и руководящим звеном предприятия. По его словам, в управлении созданы достойные условия труда, все насущные вопросы решаются внутри коллектива и ресурсами объединения "Белоруснефть". "Сохраняются достойная заработная плата и премиальные выплаты, емкий социальный пакет. Это хороший стимул для высоких результатов труда. Сегодня мы - сильный и уверенный в завтрашнем дне коллектив, способный решать самые сложные и интересные задачи вместе", - добавил Сергей Ласица.

На встречах во всех подразделениях было подчеркнуто, что в профессиональном менталитете белорусских нефтяников заложено высокое чувство ответственности.-0-