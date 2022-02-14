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Общество
14 февраля 2022, 16:40

Белорусов ждет мини-отпуск: как будем работать и отдыхать в марте?

Фото из архива
Фото из архива

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый месяц весны в Беларуси обещает принести в страну не только теплую погоду, но и длинные выходные.

В частности, белорусов в марте ждет мини-отпуск. Точнее, выходные увеличатся до четырех дней, и продлятся с пятого по восьмое число. С другой стороны, по информации Минтруда, поработать за 7 марта придется в субботу 12 числа.

Следующие длинные выходные белорусам стоит ждать в мае. Последний месяц весны позволит людям отдохнуть с 1 по 3 мая, а также 7,8 и 9 мая. Впрочем, 14 число (суббота) становится рабочим днем.-0-

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