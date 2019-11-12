Белорусская армия планирует закупить противотанковые ракеты "Атака" в 2020-2021 годах

12 ноября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Белорусская армия планирует закупить противотанковые управляемые ракеты "Атака" в 2020-2021 годах. Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков сегодня во время семинара с руководителями республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020-2021 годах планируется закупка и поставка ПТУР "Атака", разработанной на базе ракеты 9М114 комплекса "Штурм". Ракета предназначена для поражения бронетехники, живой силы, ДОТов, объектов ПВО и вертолетов на дальностях до 6 км", - сказал министр.

Бронепробиваемость боеприпаса - до 950 мм за динамической защитой. Ракета может применяться как с боевых машин ПТРК "Штурм", так и с вертолетов Ми-24, Ми-8 и их модификаций.-0-