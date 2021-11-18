Белорусская делегация включилась в работу пленарного заседания ЕАГ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялось сегодня в режиме видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Беларуси.

В мероприятии участвовали представители государств - членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), группы "Эгмонт", государств и организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ. От белорусской стороны присутствовали представители департаментов финансового мониторинга и финансовых расследований КГК, других государственных органов.

На заседании был одобрен отчет о деятельности ЕАГ в межсессионный период, утверждены графики проведения второго раунда взаимных оценок и пленарных заседаний в государствах - членах ЕАГ, 3-й отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга Кыргызской Республики.

Также рассмотрены наилучшие практики, типологии и опыт автоматизации аналитической деятельности в соответствующей сфере, а кроме того - результаты первой Международной олимпиады по финансовой безопасности, проведенной с мая по ноябрь по инициативе России.

Наконец, подведены итоги 7-го Международного форума по надзорной деятельности и семинара по обмену опытом в части исполнения стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов.-0-