"Белорусская энциклопедия" присоединилась к акции "Беларусь помнит. Помним каждого"

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого" возложили цветы к мемориалу в память о советских военнопленных, погибших в городской части Шталага №352. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Место для мероприятия выбрано не случайно: в 2019 году в издательстве в серии "Беларусь. Трагедия и правда памяти" вышла книга "Масюкоўшчына. Трагедыя савецкіх ваеннапалонных" (на белорусском, русском, английском языках).

Этот лагерь советских военнопленных существовал практически всю войну - с июля 1941-го по июль 1944 года. За это время в нем были расстреляны, замучены нацистами, погибли от голода, холода и эпидемий свыше 80 тыс. человек - 10% от числа всех погибших на территории Беларуси советских военнопленных. Шталаг №352 состоял из двух частей: городской (Пушкинские казармы) и лесной (военный городок Масюковщина в 5 км от Минска). Лагерь имел 22 филиала по городу и более 90 отделений на станциях в распоряжении Главной железнодорожной дирекции "Центр". В городской части лагеря вблизи улицы Пушкинской в двух трехэтажных казармах довоенной артиллерийской части (отсюда название "Пушкинские казармы") размещался лазарет, а относительно здоровые военнопленные содержались за колючей проволокой в приспособленных постройках или вовсе под открытым небом.-0-