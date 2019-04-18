Белорусская гуманитарная помощь прибыла в Мозамбик

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Мозамбик, самолет из Беларуси приземлился в аэропорту Мапуту столицы страны, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Делегацию во главе с первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Александром Худолеевым встречали представители Министерства иностранных дел и Национального института управления катастрофами Мозамбика.

Заместитель министра внутренних дел Мозамбика Елена Кида выразила огромную благодарность Беларуси за оказанную помощь и поддержку. Она подчеркнула, что обмен опытом в вопросах предупреждения и ликвидации катастроф очень важен для Мозамбика в связи с пронесшимся циклоном Идай, к которому страна не была готова. Александр Худолеев в свою очередь пригласил делегацию из Мозамбика в Беларусь.

Церемония вручения гуманитарного груза состоялась в Национальном институте управления катастрофами.

Вчера гуманитарная помощь была передана Зимбабве.-0-