Белорусская образовательная платформа попала в международный акселератор Sber500

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская образовательная платформа "Знай∙бай" попала в международный акселератор Sber500, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парка высоких технологий.

Это третья волна акселератора, который уже помог своим участникам привлечь более 590 млн российских рублей (Br20,4 млн) инвестиций для развития проектов.

"Знай∙бай" - платформа электронных сервисов для системы образования, к которой на сегодня подключены 1388 школ в Беларуси. Проект разработан резидентом ПВТ "ЭдуТех Солюшн".

Впервые в акселераторе участвуют стартапы из СНГ, Израиля и стран Северной Европы. Сейчас для них проходит двухнедельный онлайн-интенсив. В программу входят лекции, вебинары, интенсивная работа над проектами для ускоренной прокачки бизнеса.

В конце апреля лучшие проекты отберут для участия в итоговой презентации перед представителями корпораций, фондов, бизнес-ангелами.

Ранее платформа электронных сервисов "Знай∙бай" вошла в топ-5 лучших проектов стран СНГ в области менеджмента системы образования, согласно исследованию глобальной аналитической компании HolonIQ.-0-