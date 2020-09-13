Белорусская оппозиция спонсируется из стран, которые видят свой интерес в данной ситуации - мнение

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская оппозиция спонсируется из стран, которые видят свой интерес в данной ситуации, заявил в эфире СТВ генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Комитетов Каталонии Альберт Сантин, сообщает БЕЛТА.

"Эти протесты не только контролируются, но и финансируются. Более того, с самого первого дня прихода Лукашенко к власти, самым главным спонсором был и остается Сорос. То явно, то скрыто. Но именно он начал формировать и развивать оппозиционные средства коммуникации. Таким же образом протесты контролируются из Чехии, Польши, других европейских стран. И существуют, так называемые, страны-спутники, как Испания, Италия, Португалия или Франция, которые играют роль посредника в передаче информации, не принимая участия в большой игре. В итоге мы имеем оппозицию, которая спонсируется правительствами, людьми из других стран, которые видят свой интерес в данной ситуации. Эту оппозицию нельзя назвать исключительно внутренней. Сегодня оппозицию используют в этой политической шахматной партии. Так происходит не только в Европе, но и во всем мире. Создание новых границ и лоббирование интересов тех, кто играет в эту игру", - сказал .Альберт Сантин.

По его словам, очень важно, чтобы молодежь услышала главу государства. "Поскольку именно молодежь сейчас действительно используют. Они не думают о том, что они разрушают свое будущее и своих детей. Они всю жизнь прожили в независимой, сильной стране и не знают каково это просыпаться каждое утро, выходить на улицу в той же Барселоне и видеть 400-500 человек, которые спят на улице, которым нечего есть. Люди не знают, что их ждет завтра. В Испании более 50% молодых людей не работают и не учятся. 40% населения Андалузии безработные или например в таких городах, как Сеута и Мелилья. 50% населения живут за чертой бедности и это правда. Когда наступает зима в Испании, многие семьи не могут подключить отопление, потому что у них нет денег. Они этого хотят? Они жаждут перемен, но они не знают к каким переменам они идут. Проблема в том, что люди часто не ценят то, что имеют пока не потеряют это", - отметил генсек.

Альберт Сантин подчеркнул: "Желаю вам успешно разрешить данную ситуацию как можно скорее, поскольку если оппозиция придет к власти, Беларуси будет нанесен огромный вред. Они начнут разрешать фабрики, промышленность, сельское хозяйство. Тут просто ничего не останется. Страна, в которой есть бесплатные медицина и образование, развита система коммунальных услуг. Страна, в которой работают заводы, колхозы, которая дает работу своему народу. Давайте подумаем. Да это же страна, в которой демократии больше, чем в любой другой европейской стране. Я бы хотел видеть Беларусь такой же чистой, светлой, спокойной страной, в которой живут трудолюбивые и честные люди. Такой мы хотим видеть Беларусь и такими мы бы хотели видеть другие страны".-0-