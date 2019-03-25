25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация презентует 19 мая свой талисман, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.

"Открытый конкурс на разработку пионерского талисмана и слогана мы объявили в августе. В республиканский оргкомитет поступило около тысячи заявок из всех уголков Беларуси. У ребят была возможность отправлять свои работы как в областные советы, так и напрямую в Центральный совет БРПО. 28-29 марта у нас состоится заседание республиканского жюри оргкомитета, в состав которого также войдут белорусские дизайнеры и представители общественности. И уже 19 мая в День пионерской дружбы мы презентуем талисман организации", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, талисман будет представлен в виде мягкой игрушки. "Если говорить об уровне присланных на конкурс работ, то нужно отметить, что ребята подошли к разработке талисмана, основываясь на национальных особенностях. К примеру, они предлагают в качестве талисмана пчелок - потому что белорусы очень трудолюбивая нация, зубрят и аистят - потому что это символ Беларуси, рысь - потому что она в Красной книге. В основном это анимационные герои, но есть и персонажи белорусских сказок. Основной критерий при оценке работ - выразительность, оригинальность и художественный уровень исполнения", - отметила секретарь ЦС БРПО.

Александра Гончарова добавила, что все победители и лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.-0-