Белорусская таможня предлагает изменить статус некоторых упрощенных пунктов пропуска с Литвой

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях снижения нагрузки на пункты пропуска "Каменный Лог", "Котловка" и "Бенякони" белорусская таможня предлагает изменить статус отдельных упрощенных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе для возможной организации в них движения легковых и порожних грузовых автомобилей. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете по итогам рабочей встречи белорусской и литовской делегаций, которая состоялась сегодня в пункте пропуска "Каменный Лог".

Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько и исполняющий обязанности генерального директора Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы Йонас Мишкинис обсудили вопросы обеспечения непрерывного потока транспортных средств и повышения пропускной способности на белорусско-литовской границе в преддверии новогодних праздников, а также подготовку к проведению в Беларуси II Европейских игр.

Как было отмечено, через белорусско-литовскую границу за 11 месяцев 2018 года проследовало на 186 тыс. транспортных средств больше, чем за аналогичный период прошлого года (почти 2 млн). При этом 34% всего транспортного потока приходится на пункт пропуска "Каменный Лог". "В 2019 году начнется масштабная реконструкция данного пункта пропуска, после которой ожидается трехкратное увеличение его пропускной способности, - отметили в ГТК. - Значительно ускорить проведение таможенного контроля позволит установка стационарного инспекционно-досмотрового комплекса вместо имеющегося мобильного. Также вблизи "Каменного Лога" начато строительство транспортно-логистического центра с большими складскими помещениями, на котором будет открыт ведомственный пункт таможенного оформления".

В этом году таможенными службами Беларуси и Литвы реализован проект "Развитие институционального потенциала таможенной службы Республики Беларусь", мероприятия которого были направлены на повышение пропускной способности пунктов пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе. В частности, в ноябре в пункте пропуска "Каменный Лог" был проведен эксперимент по оптимизации пропуска порожних грузовых транспортных средств.-0-