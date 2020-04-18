Белорусская таможня зафиксировала 576 нарушений водителями правил транзита

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники с момента вступления в силу норм постановления Совмина №171 выявили 576 фактов несоблюдения водителями-международниками требований по срокам выезда грузовиков за пределы республики, мест остановки для отдыха и заправки транспортных средств. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного таможенного комитета.

Таможенные органы в адрес фирм-перевозчиков направили соответствующие письма-уведомления, а в отношении водителей применяется административное взыскание в соответствии со ст. 23.4 КоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) или административный арест.

В большинстве случаев, а это 90%, законодательство нарушают граждане Беларуси, которые работают на иностранных перевозчиков, зарегистрированных в Европейском союзе (Литва, Польша, Латвия) и Российской Федерации.

С учетом постоянного увеличения нарушений норм постановления таможенные органы рассматривают вопрос о применении к перевозчикам-нарушителям дополнительных мер обеспечения соблюдения установленных правил, в том числе таможенного сопровождения транспортных средств, следующих транзитом по территории Беларуси.

Кроме того, Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает, что таможенные органы вправе вести опосредованное наблюдение за транспортными средствами с использованием технических средств.-0-