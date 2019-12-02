Белорусская железная дорога презентует свой потенциал в Швеции

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусской железной дороги во главе с первым заместителем начальника БЖД Игорем Шиловым принимает участие в международных мероприятиях по сотрудничеству в транспортной сфере между Беларусью, Латвией и Скандинавией. Мероприятие организовано Латвийской железной дорогой в Швеции, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Беларусь связывают тесные экономические связи со странами Балтии и Скандинавии. Железнодорожным транспортом белорусские компании экспортируют в Литву, Латвию и Эстонию такие товары, как минеральные удобрения, нефтепродукты, лесные и строительные грузы, черные металлы и т.д. В Швецию, Данию, Норвегию и Финляндию через балтийские порты поступают белорусские минеральные удобрения, продовольствие, торф, черные металлы, продукция деревообработки.

Во время презентации потенциала БЖД Игорь Шилов отметил несколько важных логистических проектов: поезда Беларусь - Румыния, Containerships Train и Минск - Рига. Их объединяет четкое расписание курсирования, высокая маршрутная скорость, конкурентоспособные тарифные ставки, согласованная технология пропуска и обработки на границе.

Контейнерный поезд Беларусь - Румыния по перевозке щепы курсирует с марта 2019 года и организован дочерней логистической компанией Белорусской железной дороги "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" совместно с железными дорогами Беларуси, Украины и Румынии, а также операторами Rail Cargo Logistics из Словении и "ЗахидТрансСервис" из Украины.

В июле этого года стартовал еще один логистический проект - контейнерный поезд Containerships Train в сообщении Литва - Беларусь - Украина. Он реализуется компаниями "Белинтертранс - транспортно-логистический центр", железными дорогами Литвы, Беларуси и Украины, а также операторами ООО "Containerships" и ЗАО "Intermodal Container Serviсe".

В своем выступлении Игорь Шилов обратил внимание на наиболее успешный и масштабный совместный проект - грузовой экспресс-поезд Минск - Рига - Минск. Он курсирует с начала 2018 года, а общее время в пути сокращено с 40 часов до 20 часов с учетом контрольных операций на белорусско-латвийской границе. Всего проследовало уже более 1100 поездов.

Белорусская и Латвийская железные дороги сейчас работают над меморандумом о присоединении к проекту Украинской железной дороги по запуску грузового экспресс-поезда Рига - Минск - Киев - Одесса. Это позволит создать надежную железнодорожную артерию, связывающую Балтийское и Черное моря.

Игорь Шилов призвал логистические компании Швеции присоединяться к проекту, подчеркнув, что БЖД готова предложить выгодные тарифные условия, скорость доставки, прозрачное расписание, бесшовные технологии.

Среди проектов, которые Белорусская железная дорога готова предложить сегодня, отмечены железнодорожные перевозки в сообщении Китай - Европа - Китай. По территории Беларуси проходит более 90% всех железнодорожных сухопутных перевозок из Китая в Европу и в обратном направлении.

Ежесуточно по маршруту Шелкового пути через Беларусь курсирует 12-14 контейнерных поездов. Поезда уже следуют из 60 городов Китая в направлении 50 городов 15 европейских стран. Значительный потенциал развития перевозок в сообщении Китай - Скандинавия и Беларусь - Скандинавия у Китайского-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-