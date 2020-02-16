Белорусские аграрии готовы к весеннему севу - Хотько

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии готовы к весеннему севу. Об этом в программе "Контуры" на ОНТ сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, информирует БЕЛТА.

"В настоящий момент идет неплохая перезимовка, мы готовимся к весне, - отметил руководитель Минсельхозпрода. - Где необходимо, мы провели упреждающие меры по накоплению влаги, идет накопление минеральных удобрений, средств защиты (потому что, возможно, с учетом такой теплой погоды пойдет раннее развитие сорняков и их обработок придется проводить несколько".

Возможно, не исключает Анатолий Хотько, ученые еще дадут аграриям какие-то рекомендации по проведению весенних полевых работ с учетом аномально теплой зимы. "Мы их ждем. Но в целом мы уже готовы к тому, чтобы начать весенний сев", - сказал министр.-0-