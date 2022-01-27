Белорусские альпинисты в юбилей Победы хотят поднять на Эверест частички вечных огней со всей страны

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские альпинисты в очередной юбилей Победы в Великой Отечественной войне хотят поднять на Эверест частички вечных огней со всей Беларуси, а также из ряда других стран. Об этом во время церемонии награждения во Дворце Независимости рассказал председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Годлевский высказал слова благодарности в адрес покорителей Эвереста, которые в мае прошлого года подняли на высшую точку мира Государственный флаг Республики Беларусь и копию Знамени Победы, а также поблагодарил главу государства за постоянное внимание, которое оказывается белорусскому альпинизму.

"Белорусский государственный флаг на вершине Эвереста не впервые. Первое наше восхождение состоялось еще в прошлом веке - в 1998 году. И тогда уже наш государственный флаг гордо реял на высшей точке планеты, - сказал Александр Годлевский. - Сегодня я хотел сказать о другом, о важном. Впервые в истории постсоветского альпинизма интернациональная команда - киргиз, россиянин и белорус - объединилась, чтобы поднять на высшую точку планеты наш государственный флаг, копию Знамени Победы, к которому белорусские воины имеют самое непосредственное отношение. И высыпать на вершину Эвереста из солдатского кисета горсть святой белорусской земли, взятой у Кургана Славы. Эверест стал на эту горсть выше. Это знак уважения к нашей стране, к вам, уважаемый Александр Григорьевич, к памяти воинов-победителей - наших отцов и дедов".

Председатель федерации также рассказал о большой мечте белорусских альпинистов. Она заключается в том, чтобы в очередной юбилей Победы собрать воедино все вечные огни, которые горят в городах Беларуси, и объединить их с памятными вечными огнями России, Кыргызстана и Китая, который значительно пострадал в годы Второй мировой войны. "И вот с этой душевной памятью, душевной болью поднять этот вечный огонь на Эверест. Мы это сможем", - сказал Александр Годлевский.

Как сообщалось БЕЛТА, в мае 2021 года Государственный флаг Республики Беларусь и копия Знамени Победы были подняты на Эверест. Это сделала международная команда альпинистов, которая практически за месяц выполнила сложнейшее восхождение и, несмотря на все трудности, установила знаковые для Беларуси символы на высочайшей точке планеты.

Старт совместного проекта Белорусской федерации альпинистов и Федерации профсоюзов Беларуси состоялся в апреле на Кургане Славы - одном из главных символов борьбы белорусского народа за мир и независимость. В 2021 году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Поднятие на Эверест Государственного флага Республики Беларусь и копии Знамени Победы, а также земли с Кургана Славы накануне этой трагической даты стало еще одним напоминанием о ценности и важности мира для каждого.

В соответствии с указом Президента Беларуси за высокие спортивные достижения, профессионализм, значительный вклад в популяризацию белорусского спорта на международной арене, поднятие копии Знамени Победы и Государственного флага Республики Беларусь на вершину Эвереста орденом Франциска Скорины награждены почетный консул Индонезии в Кыргызстане Эдуард Кубатов, генеральный директор ООО "Промышленная группа "Векпром", член Белорусской федерации альпинизма Вадим Фролов и директор ООО "Вертикаль" Георгий Шулепов.

Председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский удостоен Благодарности Президента Беларуси за высокие спортивные достижения, профессионализм и значительный личный вклад в популяризацию спорта на международной арене.-0-