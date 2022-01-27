Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям страны

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно видеть всех вас здесь сегодня накануне важного политического события - Послания белорусскому народу и Национальному собранию", - обратился к участникам мероприятия белорусский лидер. Отметив, что на церемонии присутствуют представители разных сфер жизнедеятельности и регионов страны, Президент обратил внимание, что в зале есть также и те, кто приехал из зарубежья: "Сердцем эти люди - настоящие белорусы".

/Будет дополнено/.-0-