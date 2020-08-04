4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские больницы завершают переход к обычному режиму работы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Практически все больницы районного уровня, ранее задействованные для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, уже прошли поэтапную санобработку. В то время когда проводилась заключительная дезинфекция, у медперсонала была возможность уйти в заслуженный отпуск.

В Брестской области большая часть учреждений здравоохранения работает в плановом режиме. На 3 августа медицинская помощь пациентам с COVID-19 оказывается на межрайонном уровне - в Брестской центральной городской больнице, Барановичской городской больнице №2 и Пинской центральной больнице. Также "красные зоны" есть в инфекционных отделениях Брестской областной клинической больницы.

Практически все учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и в Витебской области. Прошли дезинфекционную обработку городская больница №1 и Полоцкая ЦРБ. На обычный режим переходят Витебский областной детский клинический центр и Витебский областной клинический родильный дом.

В Гомельской области проводится плановая госпитализация пациентов в областной кожно-венерологический диспансер, областной онкодиспансер, областной госпиталь инвалидов ВОВ, областную больницу, гомельские больницы №1, 2 и 4, ортопедическое и многопрофильное отделения Гомельской областной детской больницы медреабилитации. Работают в штатном режиме и проводят плановую госпитализацию центральные районные больницы в Брагине, Лоеве, Корме, Хойниках, Добруше, Лельчицах, Ельске, Наровле, Житковичах, Петрикове и Ветке.

Вместе с тем помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывают Гомельская областная инфекционная клиническая больница, Гомельская областная туберкулезная клиническая больница, Гомельская клиническая больница №3, Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Мозырская ЦГП, а также центральные районные больницы в Жлобине, Светлогорске, Калинковичах, Речице, Буда-Кошелево, Октябрьская, Рогачеве, Чечерске.

К концу недели планируется провести заключительную дезинфекцию в Гомельской городской больнице скорой медицинской помощи.

Во всех центральных районных больницах Гродненской области также возобновлена плановая госпитализация. В Гродно в обычный режим работы вернулись Университетская клиника, 3-я городская больница, кожвендиспансер, Гродненская областная больница реабилитации. На сегодня стационарное лечение пациентов с COVID-19 проводится на базе инфекционных отделений больниц. Исключение составляют стационары в Дятлово, Зельве, Кореличах, Свислочи, где нет инфекционных коек. Остается перепрофилированным под COVID-19 и отделение Лидской центральной районной больницы.

В Минской области введены в работу в штатном режиме и уже проводится плановая госпитализация пациентов в областную больницу, областной центр реабилитации "Загорье", областной центр детской реабилитации "Пуховичи". В течение последних двух недель полностью введены в работу в штатном режиме центральные районные больницы в Березино, Воложине, Вилейке, Дзержинске, Жодино, Клецке, Копыле, Логойске, Марьиной Горке, Мяделе, Несвиже, Смолевичах, Старых Дорогах, Узде, Червене.

Помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывают Борисовская больница №2 (инфекционная больница), Минский областной противотуберкулезный диспансер, а также центральные районные больницы Молодечно, Солигорска, Слуцка и Крупок.

В Минске все больницы прошли заключительную дезинфекцию. Пациенты, у которых есть подозрение на COVID-19, находятся в 4-й и 6-й городских больницах, а также в столичной инфекционной больнице.

В Могилевской области для приема больных с COVID-19 работают перепрофилированные Могилевская больница №1, Бобруйская центральная больница и инфекционные межрайонные центры в Кричеве, Осиповичах и Горках. Все остальные клиники области уже прошли обработку и принимают плановых пациентов.-0-