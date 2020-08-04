За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 4 августа 2020
Минск Сплошная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:02 Белорусские больницы завершают переход к обычному режиму работы Общество
20:46 В Беларуси есть оптимальные возможности для честного молодежного бизнеса - мнение Регионы
20:31 ФОТОФАКТ: Аисты готовятся к отлету на юг Регионы
20:30 Минздрав исключил еще пять государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19 Общество
20:19 Призывы игнорировать досрочное голосование не соответствуют законодательству - БРКА Общество
20:09 Государство делает все для поддержки молодежи - Гончарова Общество
20:04 Минчанин напал на милиционера на избирательном участке Происшествия
20:01 Александра Саснович уверенно обыграла Элизе Мертенс и вышла в 1/8 финала турнира в Палермо Спорт
19:56 В Беларуси было как минимум шесть попыток цветных революций - Равков Общество
19:33 Чемпионат Беларуси по легкой атлетике стал праздником для любителей спорта - Девятовский Спорт
19:33 Средний конкурс в БГПУ составляет 1,6 человека на место Общество
19:22 Наблюдатели отмечают активность избирателей в первый день досрочного голосования Общество
18:59 Авиасообщение, АЭС, выборы - главы МИД Беларуси и Литвы провели телефонный разговор Политика
18:48 Карпенко: курс на доступное и качественное образование будет продолжен Общество
18:34 Проголосовать на выборах Президента Беларуси можно в трех городах России Общество
18:26 Победители международного конкурса и олимпиады удостоены наград спецфонда Президента Президент
18:16 Суд защитил право женщины на пенсию по возрасту Происшествия
18:16 В Брестской области 19 неплатежеспособных сельхозпредприятий избежали банкротства Регионы
18:12 В Белыничском районе легковушка врезалась в опору ЛЭП - водитель погиб Происшествия
18:10 Лукашенко: выборы выборами, но первейшая задача - собрать хлеб Президент
18:09 Три жодинских торпедовца вошли в сборную 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
18:01 Летучих мышей на Полесье пересчитают с помощью искусственного интеллекта Общество
17:56 Беларусь - наш дом, который мы обязаны защищать от нападок и вранья - мнение Общество
17:56 Послание Президента к народу и парламенту - мнения Общество
17:49 Лукашенко: у каждого, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах Президент
17:49 Лукашенко акцентирует внимание на обеспечении безопасности проведения выборов Президент
17:48 Лукашенко: по хорошей традиции мы всегда проводили выборы как настоящий праздник для людей Президент
17:44 "Минск" обыграл гродненский "Ритм" в матче Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женщин Спорт
17:40 Сивак: открытие амбулаторий в спальных районах - хорошая альтернатива поликлиникам Регионы
17:39 На пешеходном переходе в Могилеве сбили велосипедиста Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
04 августа 2020, 21:02

Белорусские больницы завершают переход к обычному режиму работы

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Минздрав исключил еще пять государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
ЕК: страны Евросоюза должны избегать закрытия внутренних границ из-за COVID-19

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские больницы завершают переход к обычному режиму работы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Практически все больницы районного уровня, ранее задействованные для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, уже прошли поэтапную санобработку. В то время когда проводилась заключительная дезинфекция, у медперсонала была возможность уйти в заслуженный отпуск.

В Брестской области большая часть учреждений здравоохранения работает в плановом режиме. На 3 августа медицинская помощь пациентам с COVID-19 оказывается на межрайонном уровне - в Брестской центральной городской больнице, Барановичской городской больнице №2 и Пинской центральной больнице. Также "красные зоны" есть в инфекционных отделениях Брестской областной клинической больницы.

Практически все учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и в Витебской области. Прошли дезинфекционную обработку городская больница №1 и Полоцкая ЦРБ. На обычный режим переходят Витебский областной детский клинический центр и Витебский областной клинический родильный дом.

В Гомельской области проводится плановая госпитализация пациентов в областной кожно-венерологический диспансер, областной онкодиспансер, областной госпиталь инвалидов ВОВ, областную больницу, гомельские больницы №1, 2 и 4, ортопедическое и многопрофильное отделения Гомельской областной детской больницы медреабилитации. Работают в штатном режиме и проводят плановую госпитализацию центральные районные больницы в Брагине, Лоеве, Корме, Хойниках, Добруше, Лельчицах, Ельске, Наровле, Житковичах, Петрикове и Ветке.

Вместе с тем помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывают Гомельская областная инфекционная клиническая больница, Гомельская областная туберкулезная клиническая больница, Гомельская клиническая больница №3, Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Мозырская ЦГП, а также центральные районные больницы в Жлобине, Светлогорске, Калинковичах, Речице, Буда-Кошелево, Октябрьская, Рогачеве, Чечерске.

К концу недели планируется провести заключительную дезинфекцию в Гомельской городской больнице скорой медицинской помощи.

Во всех центральных районных больницах Гродненской области также возобновлена плановая госпитализация. В Гродно в обычный режим работы вернулись Университетская клиника, 3-я городская больница, кожвендиспансер, Гродненская областная больница реабилитации. На сегодня стационарное лечение пациентов с COVID-19 проводится на базе инфекционных отделений больниц. Исключение составляют стационары в Дятлово, Зельве, Кореличах, Свислочи, где нет инфекционных коек. Остается перепрофилированным под COVID-19 и отделение Лидской центральной районной больницы.

В Минской области введены в работу в штатном режиме и уже проводится плановая госпитализация пациентов в областную больницу, областной центр реабилитации "Загорье", областной центр детской реабилитации "Пуховичи". В течение последних двух недель полностью введены в работу в штатном режиме центральные районные больницы в Березино, Воложине, Вилейке, Дзержинске, Жодино, Клецке, Копыле, Логойске, Марьиной Горке, Мяделе, Несвиже, Смолевичах, Старых Дорогах, Узде, Червене.

Помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывают Борисовская больница №2 (инфекционная больница), Минский областной противотуберкулезный диспансер, а также центральные районные больницы Молодечно, Солигорска, Слуцка и Крупок.

В Минске все больницы прошли заключительную дезинфекцию. Пациенты, у которых есть подозрение на COVID-19, находятся в 4-й и 6-й городских больницах, а также в столичной инфекционной больнице.

В Могилевской области для приема больных с COVID-19 работают перепрофилированные Могилевская больница №1, Бобруйская центральная больница и инфекционные межрайонные центры в Кричеве, Осиповичах и Горках. Все остальные клиники области уже прошли обработку и принимают плановых пациентов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
больница здравоохранение медицина Министерство здравоохранения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минздрав исключил еще пять государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
Во время досрочного голосования на участке № 20 в Минске Призывы игнорировать досрочное голосование не соответствуют законодательству - БРКА
Александра Гончарова. Фото из архива Государство делает все для поддержки молодежи - Гончарова
Андрей Равков. Фото из архива В Беларуси было как минимум шесть попыток цветных революций - Равков
БГПУ. Фото из архива Средний конкурс в БГПУ составляет 1,6 человека на место
Во время досрочного голосования на участке № 20 в Минске Наблюдатели отмечают активность избирателей в первый день досрочного голосования
Главное
Лукашенко в Послании народу и парламенту: мы сегодня крепко держим в руках будущее независимой Беларуси
Лукашенко поручил правительству и Нацбанку направить все ресурсы в реальный сектор экономики
Лукашенко акцентирует внимание на обеспечении безопасности проведения выборов
Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси
Топ-новости
Лукашенко о целях будущей пятилетки: средняя зарплата вырастет в два раза
Лукашенко: поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь
Послание Президента к народу и парламенту - мнения
Кунцевич: сильное государство при мировом экономическом кризисе - главный фактор порядка в обществе
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 163 пациента с COVID-19
Тертель назначен уполномоченным представителем главы государства в Витебской области
Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-востоку Беларуси 5 августа из-за жары
Белорусские больницы завершают переход к обычному режиму работы
Авиасообщение, АЭС, выборы - главы МИД Беларуси и Литвы провели телефонный разговор
Минздрав исключил еще пять государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
В проведении exit poll будут задействованы около 1000 интервьюеров
Лучшие фото БЕЛТА в июле
Александра Саснович уверенно обыграла Элизе Мертенс и вышла в 1/8 финала турнира в Палермо
ФОТОФАКТ: Аисты готовятся к отлету на юг
Температура воздуха в августе ожидается близкой к климатической норме - Белгидромет
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.