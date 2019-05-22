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Белорусские депутаты 23 мая рассмотрят декрет о допмерах по борьбе с коррупцией

Общество 22.05.2019 | 10:35
Фото из архива
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты на заседании 23 мая рассмотрят вопрос о декрете Президента от 10 мая 2019 года №3 "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Декрет издан в целях усиления мер ответственности за коррупционные преступления. Согласно декрету лица, осужденные за их совершение, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.

Всего в повестку заседания включено 12 вопросов. В первом чтении планируется рассмотреть поправки в закон о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Во втором - законопроект об изменении закона о вспомогательных репродуктивных технологиях.

Предусмотрена также ратификация международных договоров, в том числе с Азербайджаном - о сотрудничестве в области миграции, с Польшей - о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на госгранице, с Украиной - о реадмиссии.-0-

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Теги
депутаты, законодательство, коррупция, Палата представителей
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