Белорусские детские кардиохирурги провели четыре сложнейшие операции на сердце

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре сложнейшие операции Росса проведены 7 и 8 февраля в РНПЦ детской хирургии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Как рассказал директор центра Константин Дроздовский, были приглашены дети с самыми сложными органными патологиями, требующими проведения операции Росса. Вмешательства прошли при непосредственном участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира, профессора Афксендиоса Калангоса, президента Фонда Калангоса (Швейцария).

"На сегодня это редкая операция для нашей страны. Именно поэтому мы пригласили профессора для обучения наших сотрудников. Необходимо поднять у нас уровень хирургии этого порока", - сказал Константин Дроздовский, добавив, что подобные пороки развития ежегодно встречаются у нескольких белорусских детей.

Профессор согласился провести несколько мастер-классов, поэтому белорусские детские кардиохирурги подобрали самые сложные случаи, один из которых оказался уникальным. По словам профессора, такая анатомия, с которой 7 февраля столкнулись врачи, встречается крайне редко.

"В этой операции редко, но встречается критический момент, как это было, например, у одного из детей. Если пересечь неправильно, будет много осложнений, в том числе ишемия. К счастью, нам удалось провести оперативное вмешательство без осложнений", - отметил Афксендиос Калангос.

В мировой практике операцию Росса выполняют реже, чем пересадку сердца. Она очень сложна и требует колоссального опыта хирургов. "В Европе и США всего несколько специальных центров, которые делают операции такой сложности. Я очень рад, что мы с доктором Дроздовским начинаем программу по выполнению операций Росса в Беларуси. Меня впечатлила работа доктора Дроздовского и его коллег", - сказал профессор.

"Мы работаем с проблемой патологии аортального клапана. Обычно при рождении проводим операцию, которая немного облегчает жизнь малыша, но существенно помочь ребенку может только операция Росса. Она применяется только тогда, когда с аортальным клапаном уже больше ничего невозможно сделать", - отметил Константин Дроздовский. Он пояснил, что в этом случае легочный клапан вшивается вместо аортального, а на место легочного ставится специальный биологический протез.

Операции состояли из нескольких частей, врачам приходилось останавливать сердце каждого малыша. Всего в таких вмешательствах принимает участие команда из 15 специалистов. Успех во многом зависит от того, как будут проведены анестезия, искусственное кровообращение, каким будет выхаживание в отделении реанимации.

Подобная операция в Беларуси выполнялась у 11-месячного ребенка, ее провели около 10 лет назад. Тогда помощь оказали американские коллеги. Вторая в срочном режиме была проведена белорусскому ребенку в конце июня 2019 года. Сегодня, к слову, стало известно, что в Минск из Витебска будет доставлен еще один ребенок, который срочно нуждается в такой операции. 9 февраля перед отлетом профессор и команда белорусских кардиохирургов прооперируют и его.

Сегодня состоялась встреча министра здравоохранения Владимира Караника с профессором Афксендиосом Калангосом и Константином Дроздовским.

Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе возможность проведения серии мастер-классов для белорусских детских кардиохирургов.

Также речь шла о проведении совместных научных исследований и публикациях в области детской кардиохирургии.-0-