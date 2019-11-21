Белорусские дипломаты к 30-летию Конвенции о правах ребенка организовали в ООН концерт группы J:Морс

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт популярной белорусской рок-группы J:Морс организован белорусскими дипломатами 19 ноября во Дворце наций - штаб-квартире Отделения ООН в Женеве (Швейцария) в партнерстве с ассоциацией белорусов в Швейцарии и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщает Постоянное представительство Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, сообщает БЕЛТА.

Фото из Facebook-аккаунта J:МОРС

Акция Rock4Children стала символическим вкладом Беларуси в глобальную кампанию, посвященную 30-летию со дня принятия Конвенции о правах ребенка. Постоянный представитель Беларуси в Женеве Юрий Амбразевич, предваряя выступление музыкантов, отметил, что забота о детях и молодежи, создание условий для их максимальной самореализации являются важнейшим приоритетом государственной политики страны.

Фото из Facebook-аккаунта Permanent Mission of Belarus to UN Office in Geneva

Юрий Амбразевич подчеркнул, что белорусский концерт адресован участникам международных мероприятий в Женеве, посвященным в эти дни темам детства и молодежи, и призван напомнить о том, что дети и подростки нуждаются не в сухих фразах из юридических документов, а в семейном уюте, любви родителей, понимании общества и конкретной заботе государства. По его словам, концерт адресован также всем тем, кто конкретно и непосредственно вносит вклад в то, чтобы сделать эти простые понятия реальностью для каждого ребенка.

В этом контексте Юрий Амбразевич обратил внимание на символичный факт того, что лидер группы J:Морс Владимир Пугач является Послом доброй воли ЮНИСЕФ в Беларуси. Как известно, члены группы на протяжении многих лет занимаются проектами по поддержке трудных подростков.

Поддержку правительству и обществу по укреплению национальных усилий по работе с детьми, подростками и молодежью в Беларуси высказали перед началом концерта генеральный директор Отделения ООН Татьяна Валовая и региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан.-0-