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05 декабря 2020, 13:51

Белорусские дипломаты поделились рекомендациями о поведении в условиях COVID-19 в Турции

Фото из архива
Фото из архива
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции по состоянию на 4 декабря было диагностировано 520 167 случаев заболевания COVID-19, 14 316 человек умерли. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА предоставили в генеральном консульстве Беларуси в Стамбуле.

В дипломатической миссии рассказали о мерах, предпринятых в Турции в борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19, а также поделились рекомендациями для белорусов, находящихся в этой стране, о поведении в нынешних условиях.

"По всей территории Турции действует ряд запретов и ограничений. Так, в рабочие дни недели для лиц всех возрастных категорий разрешенное время выхода на улицу с 05.00 до 21.00. В выходные дни ограничения действуют с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. Выход на улицу для пожилых людей старше 65 лет и молодежи младше 20 лет ограничен различными периодами времени в рабочие дни", - отметили в генеральном консульстве.

При этом поездки пожилых людей старше 65 и молодежи младше 20 лет на общественном транспорте не допускаются. Общественные заведения (ТРЦ/магазины, салоны красоты/парикмахерские) работают с 10.00 до 20.00, по выходным дням период работы варьируется, на входе в торгово-развлекательные центры у посетителей уточняется код HES (персональный код здоровья).

Кроме того, в стране действует дистанционное обучение на дому до конца текущего года. Все спортивные мероприятия проходят без зрителей. Запрещены использование спортивных игровых площадок, а также работа кинотеатров. Кафе и рестораны работают только навынос готовой пищи в рабочие дни с 10.00 до 20.00 и ее доставку.

При этом ношение масок обязательно для всех лиц, выходящих на улицу. Работает горячая линия поддержки по короткому номеру ALO 184 по вопросам коронавирусной инфекции (обслуживание ведется на турецком языке, но можно попросить переводчика).

В дипломатической миссии отметили, что в Турции продолжается внутреннее и международное авиасообщение, в том числе с Республикой Беларусь. "Обращаем внимание на то, что пропуск в терминал Стамбульского аэропорта производится только при наличии выкупленного билета и только в день вылета, - обратили внимание в генеральной консульстве. - По прибытии в Турцию из Беларуси все пассажиры возрастом старше двух лет должны обязательно носить медицинские маски во время нахождения в аэропорту и на борту воздушного судна. Детям в возрасте от 2 до 12 лет разрешается пользоваться подходящей по размеру маской или банданой. Лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, астмой, аутизмом и/или которые по медицинским показаниям не могут носить маску на лице долгое время - могут использовать защитные щитки для лица. Для подтверждения заболевания требуется медицинское заключение".

В качестве ручной клади в салон самолета можно проносить только дамские сумки, небольшие мужские сумки для документов, ноутбуки и сумки для переноски детей. Другие вещи запрещено брать с собой. Запрещается также перемещение по салону во время полета, за исключением посещения туалета. Бортовое питание для пассажиров предоставляется в порядке очередности для соблюдения дистанции между людьми, которые одновременно сняли маски.

При этом все по прибытии в Турцию обязаны заполнить листок пассажира. Кроме того, до вылета и по прибытии в Турцию все проходят медицинское обследование на наличие симптоматики заболевания, в случае проявления положительной симптоматики сдают бесплатный PCR-тест. Пассажиры, получившие положительный тест, не будут выдворены и подлежат лечению.

В дипломатической миссии обратили внимание граждан Беларуси на то, что убытие из Турции в воздушные пункты пропуска Российской Федерации допускается только при наличии российского гражданства/вида на жительство в России и документа о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.

Для граждан Беларуси, испытывающих проблемы со здоровьем на территории Турции, турецким Министерством здравоохранения оказывается услуга международной поддержки. Для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо набрать номер телефона 0850 288 3838 (добавочный 4 - русский язык) для получения переводческой помощи при общении с турецкоязычным врачом.-0-

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