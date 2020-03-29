Белорусские эксперты начнут проводить взрыво-технологические исследования

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз в этом году внедрит в работу взрыво-технологические исследования. Об этом сообщил председатель ГКСЭ Андрей Швед в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в этом году впервые начнем производить взрыво-технологические экспертизы. Сейчас это очень востребованное направление, - рассказал Андрей Швед. - Наши специалисты будут отвечать на комплекс вопросов, связанных с несчастными случаями на производствах. Где-то что-то взорвалось на каком-то предприятии - это будет объект отдельного экспертно-судебного исследования".

Будет расширен перечень исследований ДНК животных - они используются при расследовании дел о браконьерстве. Специалисты будут устанавливать ДНК еще трех новых видов, в первую очередь занесенных в Красную книгу или тех, на которые есть определенные ограничения при охоте.

"В этом году мы внедрим в практику экспертизу, связанную с установлением происхождения растительных наркотических средств. Как правило, крупные партии идут из одного региона, и для правоохранителей очень важно, если есть такая возможность, установить, откуда поступает конкретная партия наркотических средств. Тогда можно отслеживать сам трафик и попытаться выйти на тех, кто формирует эти партии наркотиков", - проинформировал Андрей Швед.

Он добавил, что предстоит еще завершить работу по автоматизации всех процессов в ГКСЭ, создать единую базу всех судебных экспертиз, исследований, баз данных. Причем, все должно быть замкнуто в единой системе, которая будет доступна не только для специалистов ГКСЭ, но и в определенном сегменте для правоохранительных органов - чтобы они могли оперативно получать значимую для них информацию.-0-