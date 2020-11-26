Белорусские и египетские вузы планируют совместные образовательные проекты

26 ноября, Минск /Корр БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с ректором Каирского университета Мухамедом Османом аль-Хоштом. Об этом дипломат рассказал корреспонденту БЕЛТА.

Встреча состоялась для обсуждения вопросов сотрудничества египетских и белорусских вузов, в частности Белорусского государственного университета. Собеседники рассмотрели вопросы активизации межвузовского сотрудничества, в том числе в рамках подписанной в феврале 2020 года межправительственной исполнительной программы о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования, а также обозначили перспективные проекты для реализации совместных научных исследований в области биологии, химии и фармацевтики.

Стороны также договорились рассмотреть возможность реализации университетами двух стран совместных образовательных проектов по подготовке специалистов со сознанием арабского и русского языков как иностранных на взаимной основе.-0-