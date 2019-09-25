25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и индийские ученые будут развивать сотрудничество в области наноматериалов, планируется реализация совместных проектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

В Минске 25-27 сентября проходит белорусско-индийский семинар "Наноматериалы и новые материалы". В его работе принимают участие ведущие ученые и специалисты в этой сфере. Цель семинара - обсуждение перспективных направлений исследований в области наноматериалов, нанотехнологий и новых материалов, установление и развитие взаимовыгодного сотрудничества, развитие и укрепление связей между белорусскими и индийскими научными и учебными организациями в научно-технической сфере. Запланировано несколько секций: по аддитивным технологиям, наноструктурированным материалам, порошкам и порошковым материалам, функциональным покрытиям и тонким пленкам, конструкционной керамике.

Для участия в семинаре в Беларусь прибыла делегация ученых, которые представляют ведущие научные организации Индии, в том числе Международный центр перспективных исследований порошковой металлургии ARCI (Хайдарабад), Индийский технологический институт IIT (Харагпур), Хайдарабадский университет, Национальную физическую лабораторию CSIR-NPL (Нью-Дели) и Технологический колледж PSG (Коимбатур). 26 сентября индийские гости посетят семинар научных организаций НАН Беларуси и Министерства образования, а 27 сентября состоится круглый стол.

Организаторы семинара - Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа НАН Беларуси и Международный центр перспективных исследований порошковой металлургии (ARCI, Индия) при поддержке НАН Беларуси, ГКНТ и Департамента науки и технологий правительства Индии.

Двусторонние научные мероприятия проводятся поочередно в Индии и Беларуси во исполнение соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области науки и техники. Соглашением определены 12 основных направлений научного взаимодействия, в том числе в сфере новых материалов.-0-