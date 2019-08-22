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Общество
22 августа 2019, 10:23

Белорусские и китайские тележурналисты планируют снять документальные фильмы о двух странах

Фото из архива
Фото из архива

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение Первого белорусско-китайского медиафорума, а также подготовку документальных фильмов о двух странах, обсудили на XXVI Пекинской международной книжной выставке, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

На полях выставки прошли переговоры заместителя министра информации Беларуси Игоря Бузовского и Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с заместителем руководителя Государственного управления радиовещания и телевидения КНР Фань Вэйпином, во время которых представители белорусской и китайской делегаций обсудили стратегию развития сотрудничества в информационной сфере и книгоиздании двух стран.

Китайская сторона поддержала инициативу пролонгирования меморандума о сотрудничестве между Министерством информации Беларуси и Главным государственным управлением по делам прессы, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения Китая, который был подписан в 2015 году.

На встрече шла речь и о проведении белорусско-китайского медиафорума в 2020 году в Беларуси, который объединит представителей информационной сферы двух стран. "Выдвинуто предложение обменяться телегруппами для подготовки документальных фильмов о наших странах, культуре и современных авторах книг. Фань Вэйпин заинтересован в закреплении инициатив обновленным меморандумом и, подчеркивая важность данного направления, предложил его подписание во время очередной встречи глав двух государств - Александра Лукашенко и Си Цзиньпина", - рассказали в ведомстве.-0-

Теги
Беларусь-Китай выставка кино книги Министерство информации форумы
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