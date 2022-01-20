Белорусские и российские специалисты будут совместно фиксировать подлинные масштабы геноцида

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские специалисты будут проводить совместные исследования по выявлению и фиксации подлинных масштабов и последствий геноцида. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое подписано между НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры и Фондом содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память" (Россия), передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили директор фонда Александр Дюков и исполняющий обязанности директора НПЦ Василий Марчук.

Директор государственного учреждения "Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь" Василий Марчук и директор фонда "Историческая память" Александр Дюков

Сотрудничество будет вестись в сфере исследования фактов геноцида гражданского населения СССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Документ призван наладить комплексное взаимодействие по таким направлениям, как обмен материалами и иной информацией научного и практического характера, проведение исследований, направленных на выявление и фиксацию подлинных масштабов и последствий геноцида. Будут организовываться совместные конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия, в том числе по повышению квалификации и профессионального уровня специалистов. Запланированы также подготовка и издание научных, научно-практических, учебных и учебно-методических изданий, в том числе путем создания совместных авторских коллективов и др.

Как отметил Василий Марчук, богатый опыт, накопленный Фондом содействия актуальным историческим исследованиям, необходимо и полезно использовать в будущей научной деятельности, при проведении исторических экспертиз, обмене информацией и в решении других вопросов.

Александр Дюков также считает, что это соглашение имеет принципиальный характер. "Наш фонд на протяжении достаточно длительного времени занимается вопросами нацистских преступлений, геноцида гражданского населения на оккупированных территориях СССР. Мы также взаимодействуем с российскими правоохранительными органами и помогаем проверить юридическую логику историческими фактами. На самом деле это важная работа, поскольку без историков расследование нацистских преступлений просто невозможно", - сказал он.

Александр Дюков во время подписания соглашения

Смысл подписания соглашения заключается в том, чтобы упорядочить белорусско-российское взаимодействие по этому направлению, подчеркнул Александр Дюков. "Это очень важно, поскольку, я уверен, только совместные усилия российских и белорусских правоохранительных органов, историков могут помочь в расследовании дела о геноциде. Это чрезвычайно важные и принципиальные вещи. Мы надеемся, что окажемся полезны белорусской прокуратуре, потому что дело на самом деле общее. С научной точки зрения обоснование геноцида должно быть выверено очень четко и исчерпывающе", - добавил он.

Директор фонда отдельно остановился на преступлениях, которые совершали ныне живущие нацистские пособники. Соответствующая информация, в частности о ныне живых легионерах латышского легиона СС, передается как российским правоохранительным органам, так и белоруской прокуратуре, отметил он.

"Есть значительное число нацистских пособников и преступников, которые избегли кары прежде всего потому, что бежали на запад. И там, несмотря на то, что на них имелись неоспоримые данные о совершении ими преступлений, они жили спокойно и не преследовались. Мы знаем совершенно вопиющие примеры, как, например, с одним из "палачей Хатыни" Катрюком. Есть и другие люди. В частности, батальоны латышского легиона СС участвовали в карательных операциях. Сотни людей, которые участвовали в таких карательных операциях, живы до сих пор, и мы выявляем их имена", - рассказал Александр Дюков.

Расследование и в России, и в Беларуси уголовного дела о геноциде - это не только исследование прошлого, это еще исследование вопросов, которые теснейшим образом связаны с настоящим, заключил он.-0-

Фото Андрея Покумейко